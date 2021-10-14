«Друг, я не могу. Это не я!» Джесси Лингард рассказал, как его поддерживал Бруну Фернандеш

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о сложном периоде в своей карьере и поддержке со стороны одноклубника Бруну Фернандеша.
«Когда у меня начались травмы, я не мог вернуться на прежний уровень. Психологически мне также было тяжело. Моя мама боролась с депрессией, и я очень переживал. Я не мог играть, что делало ситуацию ещё хуже. А когда я наконец вышел на поле, это был уже не я. Моя семья приходила на игры, но они не видели меня прежнего: «Это не ты. Это не твоя аура». Игры проходили одна за другой, а меня словно не было. Я был как призрак.
Помню, как Бруну Фернандеш подошёл ко мне перед матчем и сказал: «Сегодня я хочу увидеть того Джесси Лингарда, которого знаю». Но я подумал: «Друг, я не могу. Это не я!» Я до смерти люблю футбол. Но временами думал, что больше не могу им заниматься», — написал Лингард в своей статье на The Players Tribune.
Вторую часть минувшего сезона Джесси провёл в аренде в «Вест Хэм Юнайтед» и был признан лучшим игроком АПЛ в апреле.
«После этого Бруну Фернандеш в интервью сайту «МЮ» также назвал меня лучшим игроком Премьер-лиги. Меня! Вы можете поверить? Бруну отнёсся ко мне с большой любовью. Он отправлял мне сообщения, когда я играл в аренде. Получить поддержку от игрока такого уровня — это потрясающе», — отметил Джесси.
Видео гола Лингарда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»
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