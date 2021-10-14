Семак: вряд ли кому-то в «Зените» нужна индивидуальная криокамера, как у Роналду в «МЮ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» заказал для себя индивидуальную криокамеру для восстановления за € 60 тыс.
«Позволил бы я игрокам «Зенита» сделать что-то подобное? Пожалуйста! Но не думаю, что кому-то в «Зените» в принципе может понадобиться индивидуальная криокамера. У нас и на стадионе, и на базе — отличные возможности для восстановления. Есть и криокамеры, есть бочки со льдом… А персональная — это просто аналог. Более продвинутый, но менее удобный вариант при транспортировке.
Пробовал ли я сам погружаться в криокамеру? Конечно! Я всё пробовал. Как я могу, что-то не испытав на себе, отправить на это футболиста (смеётся)? На мой взгляд, это важно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
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