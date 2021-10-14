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Кейлор Навас пропустит матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» из-за травмы

Кейлор Навас пропустит матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «РБ Лейпциг» из-за травмы
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с США (1:2), сообщает Mundo Deportivo.

Вратарь был заменён в перерыве встречи из-за дискомфорта в приводящей мышце бедра. Навас пройдёт углублённое медицинское обследование в «ПСЖ», чтобы определить степень тяжести травмы и установить сроки восстановления. Сообщается, что Навас не сможет принять участия в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Анже» (15 октября) и игре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг» (19 октября).

Навас стал игроком «Пари Сен-Жермен» в 2019 году. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 6 матчах чемпионата Франции, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. С 2008 года Навас вызывается в сборную Коста-Рики.

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