Дрогба — о «Золотом мяче»: Месси и Роналду всё ещё есть, но пора другим выходить на охоту

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался по поводу высокой конкуренции в борьбе за «Золотой мяч» этого года.

«Золотой мяч»? Эта награда никогда была настолько открытой. Мы находимся в конце цикла: Месси и Роналду всё ещё есть, но уже пора другим выходить на охоту. Приятно осознавать и видеть, что настолько много квалифицированных игроков претендуют на этот престижный титул», — приводит слова Дрогба Calciomercato со ссылкой на L’Equipe.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября 2021 года в Париже.

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мэйсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).