Джек Уилшир высказался о возможности заключения контракта с «Арсеналом»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир признался, что не думал о полноценном возвращении в стан «канониров». Напомним, ранее футболист начал тренироваться с лондонским клубом. В настоящее время он является свободным агентом.
«Честно говоря, идея заключения контракта с «Арсеналом» у меня не возникала. Конечно, я вижу любовь болельщиков, которые спрашивают меня о возможном контракте. Они говорят, что хотят видеть меня в клубе, и это, безусловно, приятно. Но я просто благодарен «Арсеналу» за то, что получил возможность вновь быть среди этих футболистов, быть рядом с клубом.
Я сконцентрирован на том, чтобы поддерживать свою физическую форму и быть в хорошем психологическом состоянии. Надеюсь, в январе, когда откроется трансферное окно, появится какое-нибудь предложение», — приводит слова Уилшира Goal.com.
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