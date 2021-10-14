Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джек Уилшир высказался о возможности заключения контракта с «Арсеналом»

Джек Уилшир высказался о возможности заключения контракта с «Арсеналом»
Комментарии

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир признался, что не думал о полноценном возвращении в стан «канониров». Напомним, ранее футболист начал тренироваться с лондонским клубом. В настоящее время он является свободным агентом.

«Честно говоря, идея заключения контракта с «Арсеналом» у меня не возникала. Конечно, я вижу любовь болельщиков, которые спрашивают меня о возможном контракте. Они говорят, что хотят видеть меня в клубе, и это, безусловно, приятно. Но я просто благодарен «Арсеналу» за то, что получил возможность вновь быть среди этих футболистов, быть рядом с клубом.

Я сконцентрирован на том, чтобы поддерживать свою физическую форму и быть в хорошем психологическом состоянии. Надеюсь, в январе, когда откроется трансферное окно, появится какое-нибудь предложение», — приводит слова Уилшира Goal.com.

Главные события АПЛ — в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Джек Уилшир начал тренироваться с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021