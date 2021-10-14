Сандро Шварц: матч со «Спартаком» будет эмоциональным, с высоким накалом. Соперник на ходу

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Очень рады предстоящему дерби. Будет эмоциональная игра, с высоким накалом. Не так важно, какие результаты были до этого. Не смотрим на таблицу, главное сыграть организованно в обороне. Нам надо включить все наши скорости в атаке. Хотим добиться нужного нам результата.



Соперник на ходу, они добились положительных результатов. С «Наполи» показали классную игру, добились победы. Мы проанализировали их игру, а также нашу последнюю игру с соперником. Нам надо поддерживать высокий темп от начала до конца», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября.

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