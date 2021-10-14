Агуэро: я перешёл в «Барселону», надеясь сыграть с Месси. Его уход шокировал

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о своём трансфере в каталонский клуб и об уходе Лионеля Месси из стана сине-гранатовых.
«Я не жалею о переходе в «Барселону». Большинство игроков хотело бы выступать за этот клуб, играть в этой футболке, независимо от положения дел. Однако я перешёл сюда, надеясь сыграть с Лионелем Месси. Его уход шокировал. Очень плохой момент, не мог поверить в случившееся. В ту субботу я приехал к Лео, чтобы помочь ему забыть о том, что произошло. Я пытался отвлечь его, потому что видел его состояние», — приводит слова Агуэро El Pais.
Агуэро перешёл в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити». Ранее стало известно, что Агуэро пропустит начало нового сезона из-за травмы. В ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава.
Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. 5 августа «Барселона» объявила, что соглашение с Месси не будет продлено. 10 августа форвард стал игроком «ПСЖ».
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