Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шварц рассказал о состоянии футболистов «Динамо» перед матчем со «Спартаком»

Шварц рассказал о состоянии футболистов «Динамо» перед матчем со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» рассказал о состоянии игроков.

«По Бальбуэна мы решим в день игры — сыграет ли он в дерби. Фомин вчера провёл восстановительную тренировку, сегодня он будет в общей группе. Захарян тоже готов. Макаров занимается индивидуально, вопрос участия открыт. Надеемся, что он сможет сыграть. Не сыграют точно Лаксальт и Лесовой.

Мы ещё не приняли решение, кто из вратарей выйдет в основе. Мы думаем, кого выбрать — Лещука или Шунина. Плюс у нас есть третий вратарь. Итоговое решение мы примем завтра», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября.

Главные события РПЛ в нашем телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Сандро Шварц: матч со «Спартаком» будет эмоциональным, с высоким накалом. Соперник на ходу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021