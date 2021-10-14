Шварц рассказал о состоянии футболистов «Динамо» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в преддверии матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» рассказал о состоянии игроков.
«По Бальбуэна мы решим в день игры — сыграет ли он в дерби. Фомин вчера провёл восстановительную тренировку, сегодня он будет в общей группе. Захарян тоже готов. Макаров занимается индивидуально, вопрос участия открыт. Надеемся, что он сможет сыграть. Не сыграют точно Лаксальт и Лесовой.
Мы ещё не приняли решение, кто из вратарей выйдет в основе. Мы думаем, кого выбрать — Лещука или Шунина. Плюс у нас есть третий вратарь. Итоговое решение мы примем завтра», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» состоится 16 октября.
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