Сандро Шварц: сборная России сделала шаг вперёд, видно развитие
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил последние выступления сборной России.
«Смотрел оба матчи сборной России. Видно развитие, виден шаг вперёд. В Словении была непростая игра, вовремя забили голы, склонили чашу весов в свою сторону. Фомин на позиции восьмёрки играл классно, привнёс свой вклад в победу. То же самое можно сказать и про Захаряна. Доволен моими игроками», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в октябрьских матчах отбора на ЧМ-2022 сборная России добыла две победы, обыграв Словакию (1:0) и Словению (2:1). Эти 6 очков позволили команде Валерия Карпина вырваться на первое место в группе, опередив Хорватию, которая теперь отстаёт на 2 очка.
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