Нагельсман: Левандовски заслуживает «Золотой мяч» и должен его получить

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман выразил мнение, что нападающий немецкой команды Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч» по итогам года.



«Роберт заслуживает «Золотой мяч». Думаю, он должен его получить, потому что в последние три года он был более последователен, чем любой другой футболист. Роберт чрезвычайно динамичен, у него мало травм, он интенсивно тренируется. Думаю, у него осталось ещё несколько лет карьеры на высшем уровне, потому что организует всю свою жизнь для этого», — приводит слова Нагельсмана Abendzeitung.

В прошлом сезоне Левандовски принял участие в 40 встречах за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 48 голов и отдал 9 результативных передач. В нынешнем сезоне польский форвард сыграл в 7 матчах чемпионата Германии, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.