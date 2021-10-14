«ПСЖ» нашёл потенциальную замену для Мбаппе в «Фиорентине»

«Пари Сен-Жермен» обеспокоен возможным уходом Килиана Мбаппе, поэтому в клубе активно занимаются поиском замены для нападающего. Одним из приоритетных вариантов для парижан является Душан Влахович из «Фиорентины», информирует Le10Sport.
Согласно сведениям источника, первым приоритетом для «ПСЖ» по-прежнему является Эрлинг Холанд. Однако спортивный директор парижан Леонардо хотел бы сделать ставку на менее дорогостоящего и более доступного Влаховича.
Ранее СМИ писали об интересе к сербскому игроку со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ювентуса».
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний сербский форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице. Нынешнее соглашение игрока с клубом действует до 30 июня 2023 года.
- 14 октября 2021
-
15:22
-
15:15
-
15:01
-
14:49
-
14:47
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:47
-
13:31
-
13:25
-
13:16
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:39
-
12:30
-
12:25
-
12:09
-
12:07
-
11:45
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
11:15
-
11:06
-
10:59
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:27
-
10:25