Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» ближайшей зимой
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в «Ливерпуль». Трансфер может состояться уже ближайшей зимой, информирует El Chiringuito.
Согласно сведениям источника, от Коутиньо лично хочет избавиться президент «Барселоны» Жоан Лапорта. «Ливерпуль» готов вернуть бразильца в ближайшее трансферное окно.
Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.
Новость по теме«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Коутиньо
Комментарии
- 14 октября 2021
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:55
-
15:46
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
15:01
-
14:49
-
14:47
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:47
-
13:31
-
13:25
-
13:16
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:39
-
12:30
-
12:25
-
12:09
-
12:07
-
11:45
-
11:31
-
11:29
-
11:23
-
11:15
-
11:06
Партнерский контент