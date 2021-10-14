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Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» ближайшей зимой

Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль» ближайшей зимой
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в «Ливерпуль». Трансфер может состояться уже ближайшей зимой, информирует El Chiringuito.

Согласно сведениям источника, от Коутиньо лично хочет избавиться президент «Барселоны» Жоан Лапорта. «Ливерпуль» готов вернуть бразильца в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.

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