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Владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды

Владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды
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Владелец румынского клуба ФКСБ Георге Бекали запретил проводить вакцинацию футболистов от коронавирусной инфекции в своей команде.

«Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации», — приводит слова Бекали журналист Эммануэль Рошу на своей странице в «Твиттере».

ФКСБ в 11 матчах набрал 21 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «ЧФР Клуж» (30). В следующем туре чемпионата Румынии ФКСБ сыграет с клубом «Миовени». Встреча состоится 16 октября в городе Бузэу. Напомним, действующим чемпионом страны является «ЧФР Клуж».

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

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