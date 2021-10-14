Владелец румынского клуба ФКСБ запретил вакцинировать игроков своей команды

Владелец румынского клуба ФКСБ Георге Бекали запретил проводить вакцинацию футболистов от коронавирусной инфекции в своей команде.



«Если бы у меня на столе рядом с вакциной лежал пистолет, я бы предпочёл, чтобы меня застрелили. В ФКСБ не будет вакцинации», — приводит слова Бекали журналист Эммануэль Рошу на своей странице в «Твиттере».



ФКСБ в 11 матчах набрал 21 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Румынии сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «ЧФР Клуж» (30). В следующем туре чемпионата Румынии ФКСБ сыграет с клубом «Миовени». Встреча состоится 16 октября в городе Бузэу. Напомним, действующим чемпионом страны является «ЧФР Клуж».

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.