Форвард сборной Испании Ферран Торрес сыграл с переломом стопы в финале Лиги наций

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес получил перелом стопы в полуфинальном матче Лиги наций с командой Италии (2:1), информирует Goal.com.
После матча с Италией Ферран почувствовал дискомфорт в стопе, но детальное обследование не было проведено и Торрес принял участие в финальном матче с Францией (1:2). Вернувшись в Манчестер, испанец сделал снимок, показавший перелом на правой стопе.
По сведениям источника, футболист может потратить на лечение около 6 недель, чем крайне недоволен главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Ферран Торрес рискует пропустить выездное манчестерское дерби, а также два важных матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов.
Кроме того, с большой долей вероятности Торрес пропустит оставшиеся матчи сборной Испании в отборе на ЧМ-2022. Испанцам предстоит сыграть с Грецией и Швецией.
- 14 октября 2021
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