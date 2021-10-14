Форвард сборной Испании Ферран Торрес сыграл с переломом стопы в финале Лиги наций

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании Ферран Торрес получил перелом стопы в полуфинальном матче Лиги наций с командой Италии (2:1), информирует Goal.com.

После матча с Италией Ферран почувствовал дискомфорт в стопе, но детальное обследование не было проведено и Торрес принял участие в финальном матче с Францией (1:2). Вернувшись в Манчестер, испанец сделал снимок, показавший перелом на правой стопе.

По сведениям источника, футболист может потратить на лечение около 6 недель, чем крайне недоволен главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Ферран Торрес рискует пропустить выездное манчестерское дерби, а также два важных матча с «Брюгге» в Лиге чемпионов.

Кроме того, с большой долей вероятности Торрес пропустит оставшиеся матчи сборной Испании в отборе на ЧМ-2022. Испанцам предстоит сыграть с Грецией и Швецией.