Паоло Мальдини: не думаю, что проводить чемпионат мира каждые два года — это хорошая идея

Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о предложении проводить чемпионат мира раз в два года, а не в четыре, как это происходит сейчас. Ранее в ФИФА выступили с такой инициативой. Но пока она не встретила понимания у многочисленных федераций.
«Я не думаю, что проводить чемпионат мира каждые два года — это хорошая идея. В этом случае уменьшится значимость самого уникального спортивного турнира в мире. Мы нарушим традицию, которой уже почти сто лет.
Будучи человеком, который работает в нашем виде спорта, я надеюсь, что в ФИФА откажутся от этого неправильного проекта. Начнём с того, что переход на такой календарь негативно скажется на физическом и психологическом состоянии футболистов. К тому же мы можем навредить национальным чемпионатам.
Спортсмены, федерации и клубы прекрасно понимают, что у перехода на такой календарь недостаточно преимуществ на фоне всех негативных сторон», — цитирует Мальдини Football Italia.
- 14 октября 2021
-
18:19
-
18:19
-
18:01
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:29
-
17:16
-
16:55
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:55
-
15:46
-
15:31
-
15:22
-
15:15
-
15:01
-
14:49
-
14:47
-
14:44
-
14:15
-
14:09
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:47
-
13:31
-
13:25
-
13:16
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:39
-
12:30