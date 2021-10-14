Паоло Мальдини: не думаю, что проводить чемпионат мира каждые два года — это хорошая идея

Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о предложении проводить чемпионат мира раз в два года, а не в четыре, как это происходит сейчас. Ранее в ФИФА выступили с такой инициативой. Но пока она не встретила понимания у многочисленных федераций.

«Я не думаю, что проводить чемпионат мира каждые два года — это хорошая идея. В этом случае уменьшится значимость самого уникального спортивного турнира в мире. Мы нарушим традицию, которой уже почти сто лет.

Будучи человеком, который работает в нашем виде спорта, я надеюсь, что в ФИФА откажутся от этого неправильного проекта. Начнём с того, что переход на такой календарь негативно скажется на физическом и психологическом состоянии футболистов. К тому же мы можем навредить национальным чемпионатам.

Спортсмены, федерации и клубы прекрасно понимают, что у перехода на такой календарь недостаточно преимуществ на фоне всех негативных сторон», — цитирует Мальдини Football Italia.