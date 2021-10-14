Украинский голкипер «Реала» Лунин хочет покинуть команду
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин после окончания текущего сезона намерен покинуть команду, сообщает Fichajes.
Он недоволен отсутствием игровой практики в мадридском клубе.
Ранее главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти заявлял, что украинский вратарь «заслуживает того, чтобы играть, и получит свой шанс».
Напомним, Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с «Королевским клубом» действует до лета 2024 года. Ранее Лунин выступал на правах аренды за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес». Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
В конце августа сообщалось о заболевании Лунина коронавирусом. В текущем сезоне он не провёл ни минуты на поле.
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