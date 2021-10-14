Почеттино отреагировал на слова Неймара о том, что ЧМ-2022 может стать для него последним

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал недавнее интервью форварда команды и сборной Бразилии Неймара. В нём нападающий признался, что чемпионат мира 2022 года может стать для него последним в карьере.
«Неймар — парень, который говорит обо всём откровенно, он не боится эмоций. Неймар живёт в центре внимания с ранних лет, у него очень сильный характер. Я не думаю, что у него будут какие-либо проблемы.
Иногда фразы вырываются из контекста. У меня нет сомнений, что Ней любит футбол, получает от него удовольствие и будет играть ещё долго. Неймар каждый день показывает свою страсть к футболу», — цитирует Почеттино beIN Sports.
Неймар выступает за основную сборную Бразилии с 2010 года. В составе национальной команды нападающий — олимпийский чемпион (2016) и победитель Кубка конфедераций (2013). Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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