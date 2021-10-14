Британская полиция раскритиковала идею о возвращении алкоголя на трибуны

Глава британского отдела полиции по контролю порядка на футбольных матчах Марк Робертс высказался против идеи снятия запрета на употребление алкоголя на трибунах во время игр.

«Это показывает, что сейчас не время обсуждать большие изменения на футбольных стадионах, вроде разрешения на употребление алкоголя на трибунах. Понятно, что есть связь между алкоголем и многими из правонарушений.

Разрешение употреблять алкоголь на трибунах повлечёт за собой противоправное поведение. В этом нет необходимости, а поскольку зрителям разрешено употреблять алкогольные напитки в специальных зонах – вносить новые изменения было бы безответственно», – цитирует Робертса Sky Sports.

С предложением вернуть алкоголь на трибуны ранее выступила бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч.

Отметим, что запрет на употребление алкоголя на трибунах стадиона действует с 1985 года.