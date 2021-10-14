Ибрагимович возобновил тренировки в общей группе

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович начал тренироваться в общей группе. Шведский форвард может принять участие в матче 8-го тура Серии А с «Вероной», который состоится 16 октября.

40-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне принял участие лишь в одном матче Серии А, но зато сумел отличиться. Все остальное время он лечился от различных травм.

Из-за проблем с коленом он не смог сыграть на чемпионате Европы. В дальнейшем у него диагностировали повреждение ахилла.

В октябре Ибрагимовичу исполнилось 40 лет. Шведский футболист заранее отпраздновал день рождения, чтобы на празднике смогли присутствовать сотрудники и футболисты «Милана».

На юбилей Ибрагимович купил себе новый спортивный автомобиль золотистого цвета.

Ибрагимович получил травму колена 9 мая в матче Серии А с туринским «Ювентусом». В июне он перенёс операцию. В прошлом сезоне швед провёл в Серии А 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 2 результативные передачи. Из-за травмы он пропустил Евро-2020.