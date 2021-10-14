Владелец «Лидса» призвал АПЛ следить за финансовым фэйр-плей после покупки «Ньюкасла»

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани высказался о финансовых возможностях «Ньюкасл Юнайтед».
«Деньги в футболе — это не всегда успех, мы все это видели уже много раз. Мы продолжим нашу стратегию, направленную на рост собственных игроков.
В этом году в наших молодёжных командах числилось 16 игроков, вызывавшихся в национальные сборные, в сборной Англии до 20 лет 4 наших игрока вышли на поле, ещё двое были в запасе. Это отражает хорошие инвестиции в молодёжь и академию.
В то же время такие клубы, как «Ньюкасл» или «Манчестер Сити», которые принадлежат и контролируются государственными фондами, очевидно, имеют неограниченные финансовые возможности.
Поэтому я считаю, что английская Премьер-лига должна обеспечить финансовый фэйр-плей, чтобы убедиться, что всё честно, что у нас равные возможности, что мы в одной лиге», – сказал Радриццани.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.
- 14 октября 2021
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