Владелец «Лидса» призвал АПЛ следить за финансовым фэйр-плей после покупки «Ньюкасла»

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани высказался о финансовых возможностях «Ньюкасл Юнайтед».

«Деньги в футболе — это не всегда успех, мы все это видели уже много раз. Мы продолжим нашу стратегию, направленную на рост собственных игроков.

В этом году в наших молодёжных командах числилось 16 игроков, вызывавшихся в национальные сборные, в сборной Англии до 20 лет 4 наших игрока вышли на поле, ещё двое были в запасе. Это отражает хорошие инвестиции в молодёжь и академию.

В то же время такие клубы, как «Ньюкасл» или «Манчестер Сити», которые принадлежат и контролируются государственными фондами, очевидно, имеют неограниченные финансовые возможности.

Поэтому я считаю, что английская Премьер-лига должна обеспечить финансовый фэйр-плей, чтобы убедиться, что всё честно, что у нас равные возможности, что мы в одной лиге», – сказал Радриццани.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.