«Барселона» и «Милан» интересуются Лингардом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может перейти в «Барселону» или «Милан». Как сообщает Daily Mail, оба клуба проявляют интерес к футболисту.

Летом 2022 года у него истекает контракт с «МЮ». Если полузащитник его не продлит, то станет свободным агентом. «Милан» и «Барса» хотели бы подписать футболиста в качестве свободного агента.

В сентябре «Манчестер Юнайтед» сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Англичанин хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени. При этом вторую часть прошлого сезона он провёл в «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. Там полузащитник забил девять мячей в 16 матчах.

В нынешнем сезоне Лингард остаётся резервистом своего клуба. Он лишь однажды выходил в стартовом составе и то в Кубке английской лиги. При этом главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер всегда положительно отзывается о футболисте.