«Можно было бы поиграть ещё, годик точно». Жирков — о продолжении карьеры

Бывший защитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков рассказал о восстановлении после травмы. Также футболист высказался о своём будущем.
«У меня была достаточно серьёзная травма после чемпионата Европы — полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление от такого — три-четыре месяца минимум. Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всё нормально сейчас.
О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещё, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться.
Пока не знаю, кем буду дальше. На тренера надо ещё идти учиться, но, в принципе, это интересно. Открыть музей интересно, играть в хоккей, теннис. Интересно было бы детей потренировать», — рассказал 38-летний футболист в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.
- 14 октября 2021
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