«Деятельность можно признать довольно успешной». В «Динамо» оценили год работы Шварца

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поздравил Сандро Шварца с первым юбилеем в московском клубе. Об этом он заявил на мероприятии, посвящённом подписанию контракта с авиакомпанией «Россия». Также он заявил, что у клуба, возможно, появится свой брендированный самолёт.
«Мы обсудили вопросы с новым партнёром (вопрос наличия своего самолёта — Прим. «Чемпионата»), всё зависит от совместных возможностей. Очень хотели бы, чтобы у «Динамо» был свой брендированный самолёт. Также хотел бы поздравить Сандро Шварца с его юбилеем в «Динамо». Его деятельность можно признать довольно успешной», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали в 10 турах 19 очков. От лидирующего «Зенита» они отстают на четыре очка.
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