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Агент Рафиньи рассказал об интересе к бразильцу со стороны «Ливерпуля»

Агент Рафиньи рассказал об интересе к бразильцу со стороны «Ливерпуля»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Деку, являющийся агентом полузащитника «Лидса» Рафиньи, рассказал об интересу к игроку со стороны ведущих клубов. По словам Деку, футболистом интересуются несколько топ-клубов.

«Рафинья стал важным игроком в АПЛ. Клуб прекрасно знает, как он вырос. Всё будет идти естественным путём.

Он ещё молод, у него впереди много вызовов. Есть несколько клубов, которым он нравится. Есть интерес со стороны «Ливерпуля», который делал запросы, но неофициально. «Лидс» хочет сохранить игрока ещё на один сезон.

Он счастлив в «Лидсе», Но придёт время, когда ему надо будет сделать самый большой шаг в карьере, шаг вперёд. В «Лидсе» это понимают, клуб хочет в будущем сделать крупный трансфер», — цитирует Деку Globo Esporte.

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