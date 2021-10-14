Агент Рафиньи рассказал об интересе к бразильцу со стороны «Ливерпуля»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Деку, являющийся агентом полузащитника «Лидса» Рафиньи, рассказал об интересу к игроку со стороны ведущих клубов. По словам Деку, футболистом интересуются несколько топ-клубов.
«Рафинья стал важным игроком в АПЛ. Клуб прекрасно знает, как он вырос. Всё будет идти естественным путём.
Он ещё молод, у него впереди много вызовов. Есть несколько клубов, которым он нравится. Есть интерес со стороны «Ливерпуля», который делал запросы, но неофициально. «Лидс» хочет сохранить игрока ещё на один сезон.
Он счастлив в «Лидсе», Но придёт время, когда ему надо будет сделать самый большой шаг в карьере, шаг вперёд. В «Лидсе» это понимают, клуб хочет в будущем сделать крупный трансфер», — цитирует Деку Globo Esporte.
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