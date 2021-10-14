Жирков: Слуцкий 15 минут меня отчитывал, хотелось встать и сказать: «Да пошли вы!»

Бывший защитник сборной России, московского «ЦСКА», «Челси», «Анжи», московского «Динамо» и «Зенита» Юрий Жирков высказался о своих взаимоотношениях с бывшим тренером национальной команды Леонидом Слуцким.

«Наверное, мы со Слуцким не сошлись по всему. И по тренировочному процессу, и по чему-то ещё. Всё вместе сложилось. Была подготовка к играм, и в его системе всегда были виноваты крайние защитники. Всегда нам доставалось — на теориях, ещё где-то: «Куда ты бежишь?» Спрашиваю: «А куда надо?» Он показывает, а я спрашиваю: «Для чего?» Начиналось как спор, потом ещё что-то. Уже после игры с французами я подошёл, говорю: «Извините, но, наверное, дальше без меня». Наверное, накипело.

Другие футболисты, которые играли в нападении, получали удовольствие на тренировках, а мы должны были бегать, пыхтеть, отдавать последние силы. И мы ещё получали. Сказал ему, что я не маленький мальчик и всё понимаю — что допускал в первом тайме ошибки в передачах, угловой куда-то запустил, что-то ещё. В перерыве снимали какой-то фильм, было много молодёжи, и тренер тебя все 15 минут отчитывает… Это был тяжёлый момент. Уже тогда хотелось встать и сказать: «Да пошли вы!» Но как-то себя внутри сдержал», — рассказал 38-летний футболист в подкасте Дмитрия Сычёва и Дениса Казанского.