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Алекс Фергюсон объяснил, почему Криштиану Роналду нужно вручить «Золотой мяч»

Алекс Фергюсон объяснил, почему Криштиану Роналду нужно вручить «Золотой мяч»
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о вручении приза лучшему игроку года. По словам экс-рулевого «Юнайтед», «Золотой мяч» должен достаться форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«Криштиану заслуживает это. В этом году он бьёт рекорд за рекордом», — цитирует Фергюсона Marca.

В 2021 году Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов за сборные. В составе сборной Португалии он отличился 115 раз, превзойдя достижение иранца Али Даеи.

Кроме того, Роналду установил рекорд по количеству хет-триков за сборные. В матче 8-го тура квалификации ЧМ-2022 с Люксембургом (5:0) Криштиану оформил хет-трик. Он стал 10-м в матчах сборных для 36-летнего бомбардира.

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