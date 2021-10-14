Геннадий Орлов рассказал о секретном матче «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о матче «Зенита» с «Уфой», который проходил за закрытыми дверями. Этот матч нигде не транслировался.

«Рассказывал ли Семак о закрытом матче «Зенита» с «Уфой»? Они проиграли со счётом 1:2. Матч был на базе, это было в воскресенье. «Зенит» приглашает «Уфу», даёт им даже самолёт, и они прилетают. Команды проводят закрытый матч. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен. Ну и на этом закончим об этом матче, потому что он секретный, закрытый», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Питерцы набрали 23 очка в 10 турах. «Уфа» занимает 15-е место, набрав восемь очков.