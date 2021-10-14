Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов рассказал о секретном матче «Зенита»

Геннадий Орлов рассказал о секретном матче «Зенита»
Комментарии

Комментатор Геннадий Орлов рассказал о матче «Зенита» с «Уфой», который проходил за закрытыми дверями. Этот матч нигде не транслировался.

«Рассказывал ли Семак о закрытом матче «Зенита» с «Уфой»? Они проиграли со счётом 1:2. Матч был на базе, это было в воскресенье. «Зенит» приглашает «Уфу», даёт им даже самолёт, и они прилетают. Команды проводят закрытый матч. Это очень важный момент. Надо же было сыграть футболистам. Кстати, с первых минут играл Деян Ловрен. Ну и на этом закончим об этом матче, потому что он секретный, закрытый», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Питерцы набрали 23 очка в 10 турах. «Уфа» занимает 15-е место, набрав восемь очков.

Новость по теме
Орлов: как долго Витория продержится в «Спартаке»? Там такие бурные течения вокруг него!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021