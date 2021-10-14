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Салах на фоне слухов об уходе из «Ливерпуля» рассказал о своей мотивации

Салах на фоне слухов об уходе из «Ливерпуля» рассказал о своей мотивации
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах в интервью клубной пресс-службе рассказал о мотивации и желании продолжать выигрывать трофеи. В последние месяцы появилось множество слухов о ситуации египтянина с контрактом. Утверждалось, что он может отказаться от продления соглашения. Нынешний контракт Салаха рассчитан до лета 2023 года.

«Я счастлив до тех пор, пока команда побеждает. Я всегда пытаюсь помочь, забивать, приносить команде победу. И это — самое важное.

Мы должны полностью выкладываться, чтобы выигрывать трофеи. Думаю, у нас есть нужное качество. У нас команда топ-уровня. Нам нужно подталкивать себя, выходить за собственные границы возможного.

Нам нужно в голове держать главную цель — завоевание трофеев. Тогда всё получится», — цитирует Салаха пресс-служба «Ливерпуля».

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