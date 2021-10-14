Онопко: беседа, которую Карпин провёл после Словакии, положительно повлияла на команду

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина поделился мнением об игре сборной в матчах квалификации ЧМ-2022 с командами Словакии (1:0) и Словении (2:1).

«Если брать игру со Словакией, то здесь не всё получилось из того, что мы планировали. Но самое главное — результат. В Словении же у нынешней сборной была лучшая игра. Было уже взаимопонимание, налажен переход из обороны в атаку. Больше было моментов и ситуаций, где получилось взаимодействие многих игроков. Можно было, конечно, больше забить. Так что беседа, которую Валерий Георгиевич провёл после Словакии, положительно повлияла на команду перед вторым матчем», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Сборная России после двух побед в октябрьских матчах вышла на 1-е место в турнирной таблице группы H. Теперь россияне опережают хорватов, занимающих 2-е место, на два очка.