Бывший защитник «Локомотива» Кверквелия перешёл в украинский клуб

Клуб Украинской Премьер-лиги «Металлист-1925» объявил о подписании контракта с грузинским защитником Соломоном Кверквелией. 29-летний защитник перебрался в клуб на правах свободного агента. В «Металлисте» он будет выступать под номером 6.

Кверквелия летом 2021 года покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. При этом он в прошлом сезоне выступал за «Ротор» на правах аренды.

В составе «Локо» он выигрывал Кубок России, становился чемпионом страны. До перехода в московский клуб Кверквелия защищал цвета «Рубина», а также был в молодёжной команде «Зенита». За сборную Грузии Кверквелия провёл 42 матча.

«Металлист-1925» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Клуб из Харькова в 10 турах набрал 13 очков.