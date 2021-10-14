Бывший защитник «Локомотива» Кверквелия перешёл в украинский клуб
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Клуб Украинской Премьер-лиги «Металлист-1925» объявил о подписании контракта с грузинским защитником Соломоном Кверквелией. 29-летний защитник перебрался в клуб на правах свободного агента. В «Металлисте» он будет выступать под номером 6.
Кверквелия летом 2021 года покинул московский «Локомотив» по истечении контракта. При этом он в прошлом сезоне выступал за «Ротор» на правах аренды.
В составе «Локо» он выигрывал Кубок России, становился чемпионом страны. До перехода в московский клуб Кверквелия защищал цвета «Рубина», а также был в молодёжной команде «Зенита». За сборную Грузии Кверквелия провёл 42 матча.
«Металлист-1925» занимает 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Клуб из Харькова в 10 турах набрал 13 очков.
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