Орлов: слышу, что поют комментаторы, когда Бакаев за «Спартак» забивает. Ну это всё, конец

Комментатор Геннадий Орлов высказался о своих коллегах. Он считает, что футбольные специалисты и комментаторы должны грамотно описывать происходящее во время матчей.

«Зачем обманывать болельщика в репортаже? Если футболист мастерски сыграл, нужно это сказать, но использовав не самые хвалебные эпитеты, а средние. Есть «изумительный удар», «отменный удар», «сильный удар». К каждому существительному можно найти подходящий эпитет, но не говорить, что это «шедевральный удар». Ненавижу это слово, но оно постоянно проникает, даже в репортажи комментаторов. Ну нет такого русского слова. Это высшая похвала. Как когда-то все начали говорить «респект», а сегодня все говорят «спасение».

Я за то, чтобы мы, комментаторы и футбольные специалисты, всё-таки давали правильный взгляд. Комментатор должен давать правильный настрой, и тогда его слово будет ценнее. А когда он взахлёб говорит… Когда играет Бакаев за «Спартак» и забивает гол, я слышу, что поют комментаторы. Ну это всё, конец! Какой-то Месси и всё такое прочее. Это — Бакаев! Потом выясняется, что это не Месси, а Бакаев. А Промес? Сколько он получил хвалебных эпитетов? Он сейчас еле ползает. Это тенденция. Мы должны передавать как раз то, что есть на самом деле», — рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит».