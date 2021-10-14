В интернете появились выдержки из бюджета «Спартака» на сезон с суммой на зимние трансферы

В интернете появились выдержки из отчёта по бюджету московского «Спартака» за 2020-2021 годы. Данные были обнародованы телеграм-каналом Black Mirror.
Из выдержек следует, что на зимнюю трансферную кампанию «Спартака» заложено около € 7,4 млн. При этом москвичи, судя по выдержкам, намереваются продать футболистов на € 12,75 млн.
В слитых документах содержатся и другие любопытные данные. Например, за защитника Максимилиано Кофрие «Спартак» заплатил € 3,8 млн. При этом москвичи намереваются потратить на трансфер вратаря в нынешнем сезоне 50 млн рублей.
Кроме того, из данных следует, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» находится в залоге у ВТБ на сумму кредита 90 млрд рублей. Москвичи должны погасить его до 2030 года.
Примечательно, что руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Спорт-Экспрессу» уже опроверг достоверность обнародованной финансовой информации.
- 14 октября 2021
-
22:50
-
22:36
-
22:30
-
21:58
-
21:53
-
21:46
-
21:35
-
21:10
-
20:59
-
20:49
-
20:48
-
20:36
-
20:26
-
20:01
-
19:43
-
19:32
-
19:31
-
19:11
-
19:04
-
18:51
-
18:51
-
18:41
-
18:41
-
18:36
-
18:29
-
18:19
-
18:19
-
18:01
-
17:57
-
17:40
-
17:39
-
17:29
-
17:16
-
16:55
-
16:29