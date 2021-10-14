В интернете появились выдержки из бюджета «Спартака» на сезон с суммой на зимние трансферы

В интернете появились выдержки из отчёта по бюджету московского «Спартака» за 2020-2021 годы. Данные были обнародованы телеграм-каналом Black Mirror.

Из выдержек следует, что на зимнюю трансферную кампанию «Спартака» заложено около € 7,4 млн. При этом москвичи, судя по выдержкам, намереваются продать футболистов на € 12,75 млн.

В слитых документах содержатся и другие любопытные данные. Например, за защитника Максимилиано Кофрие «Спартак» заплатил € 3,8 млн. При этом москвичи намереваются потратить на трансфер вратаря в нынешнем сезоне 50 млн рублей.

Кроме того, из данных следует, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» находится в залоге у ВТБ на сумму кредита 90 млрд рублей. Москвичи должны погасить его до 2030 года.

Примечательно, что руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Спорт-Экспрессу» уже опроверг достоверность обнародованной финансовой информации.