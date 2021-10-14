«Он точно сделает себе имя в будущем». Уилшир — о 17-летнем футболисте «Арсенала»

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир высказался о перспективах 17-летнего игрока «Арсенала» Чарли Патино. Болельщики лондонского клуба называют его «новым Джеком Уилширом».

«Я знаю его и видел, как он играет. Чарли — хороший игрок. Он, очевидно, ещё очень молод, и ему нужно много развиваться, но он определенно тот, о ком говорят на тренировках.

Игроки основной команды знают, кто он, и он действительно отличный игрок. Он может рассчитывать на большое будущее.

Да, у него есть некоторые сходства со мной. Их довольно много, но он немного другой игрок, и я думаю, что важно, чтобы люди видели его таким, какой он есть, а не говорили: «Вау, он следующий Джек Уилшир».

У него, безусловно, есть некоторые качества, которых у меня не было, и есть вещи, над которыми ему нужно работать. Но он точно сделает себе имя в будущем», — приводит слова Уилшира The Sun.