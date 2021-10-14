Президент «Фиорентины» раскритиковал «Ювентус» и «Интер» за игру не по правилам

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо раскритиковал «Интер» и «Ювентус». Функционер обвинил топ-клубы Серии А в том, что они играют не по правилам.



«Нет никаких проблем с тем, что к нам приходят какие-то бизнесмены. Есть проблемы с людьми, которые не играют по тем же правилам, что и мы. Должны быть какие-то последствия для тех, кто нарушает правила», — цитирует Коммиссо Football Italia.



Также Коммиссо подчеркнул, что «Ювентус» и «Интер» должны быть наказаны за несвоевременную выплату зарплат. По мнению президента «Фиорентины», эти клубы не наказывают, несмотря на то, что они нарушают действующие правила Серии А.



Ранее Коммиссо уже говорил, что «Фиорентине» тяжело бороться с зажиточными итальянскими клубами. Президент «фиалок» признавался в неспособности сохранить ведущих игроков, когда им предлагают большие зарплаты.

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