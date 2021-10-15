Зинченко и Гюндоган вернулись в общую группу «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко восстановился от травмы и вернулся в общую группу. Об этом сообщает официальный сайт «горожан».

Напомним, во время встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3) Зинченко получил травму икроножной мышцы. При этом украинский футболист доиграл матч до конца.

Отметим, что в основную группу «Манчестер Сити» вернулся также немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, который последний раз выходил на поле 18 сентября.

16 октября «Манчестер Сити» сыграет с «Бернли» в рамках 8-го тура английской Премьер-лиги.

Александр Зинченко и Илкай Гюндоган являются трёхкратными чемпионами Англии. Они в составе «Ман Сити» завоёвывали престижный трофей в сезоне-2017/2018, сезоне-2018/2019 и 2020/2021.