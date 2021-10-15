Боливия разгромила Парагвай в квалификации ЧМ-2022
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В Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Во встрече 12-го тура сборная Боливии принимала команду Парагвая.
Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:0. На 21-й минуте счёт в матче открыл Родриго Рамальо. Вскоре гости получили возможность восстановить равновесие в счете, но Арнальдо Санабрия не смог реализовать пенальти.
В начале второго тайма Мойзес Вильярроэль увеличил преимущество хозяев. На 84-й минуте Виктор Абрего довёл счёт до крупного, а в компенсированное время точку в матче поставил Роберто Фернандес.
Сборная Боливии одержала вторую победу подряд. Команда набрала 12 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Парагвай занимает 7-е место, также набрав 12 очков.
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