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Боливия разгромила Парагвай в квалификации ЧМ-2022

Боливия разгромила Парагвай в квалификации ЧМ-2022
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В Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» завершился матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Во встрече 12-го тура сборная Боливии принимала команду Парагвая.

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 4:0. На 21-й минуте счёт в матче открыл Родриго Рамальо. Вскоре гости получили возможность восстановить равновесие в счете, но Арнальдо Санабрия не смог реализовать пенальти.

В начале второго тайма Мойзес Вильярроэль увеличил преимущество хозяев. На 84-й минуте Виктор Абрего довёл счёт до крупного, а в компенсированное время точку в матче поставил Роберто Фернандес.

Сборная Боливии одержала вторую победу подряд. Команда набрала 12 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. Парагвай занимает 7-е место, также набрав 12 очков.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 12-й тур
14 октября 2021, четверг. 23:00 МСК
Боливия
Окончен
4 : 0
Парагвай
1:0 Рамальо – 21'   2:0 Вильярроэль – 53'   3:0 Абрего – 84'   4:0 Фернандес – 90+4'
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