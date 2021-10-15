Мендеш объяснил, почему Роналду должен взять «Золотой мяч»

Жорже Мендеш, агент футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, объяснил, почему португалец должен выиграть «Золотой мяч».

«Цифры и статистика, связанные с именем Криштиану Роналду, говорят за него и должны, на мой взгляд, быть достаточными для того, чтобы он выиграл ещё один «Золотой мяч». Совершенно замечательный результат в 115 голов, забитый в сборной Португалии, делает его рекордсменом в истории мужского международного футбола. В этом году он побил этот 15-летний рекорд, к которому он может добавить рекорд лучшего бомбардира в истории профессионального футбола. Все эти достижения, которые представляют собой величайшее достижение в истории футбола, должны стать решающими в присуждении трофея, поскольку он продолжает демонстрировать, что он, без сомнения, лучший футболист мира всех времен», — приводит слова Мендеша Footmercato со ссылкой на France Football.