«Правильно сделал, что не поехал». Клаудиньо — об отказе Дзюбы от матчей за сборную России

Полузащитник петербургского «Зенита» бразилец Клаудиньо высказался о решении нападающего Артёма Дзюбы отказаться от выступления за сборную России.
«Я это не обсуждал с Дзюбой. Кажется, публиковали его слова: «Я не в форме». Он забил четыре гола в последних трёх турах? Ну, он же себя лучше знает. Если говорит, что не готов на 100%, значит, правильно сделал, что не поехал. Вместо него могут ведь приехать футболисты, которые лучше готовы», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Дзюба был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Но затем форвард сообщил, что из-за плохой формы решил не играть за сборную.
Ранее главный тренер сборной Валерий Карпин рассказывал, что звонил Дзюбе после включения его в расширенный список. По словам тренера, во время встречи в августе Артём говорил, что готов в любой момент играть за сборную России.
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