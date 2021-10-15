Клаудиньо: не могу сказать, что в детстве было нечего есть. Хотя бы рис и фасоль находили

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал о своём детстве.
«Мы жили в фавеле Жокей Клубе в городе Сан Висенте. Помню, отец рано утром уходил на работу. Возвращался ночью или как получится. Мама заботилась обо мне и дочери. Я не могу сказать, что нам прям нечего было кушать. Хотя бы рис или фасоль мы находили, а вот мясо – не всегда. Могу сказать, что детство было счастливым. Я постоянно гонял мяч на улице. Матери пришло устроиться домработницей, чтобы оплачивать мне автобус до тренировок и купить бутсы. Они у меня появились в 11 лет. Кому-то могло быть тяжело на моём месте, а мне – нормально.
Я через вcякое прошёл. Мне это помогло вырасти и при этом не втянуться в ненужные вещи: оружие, наркотики… Многое я видел рядом, но в руки не брал. Футбол меня отгородил. Футбол позволил заниматься любимым делом. Футбол показал мне другой мир. Футбол вытащил меня и мою семью из фавелы – мы купили дом в том же городе, но у побережья. Кстати, не так далеко от нашей фавелы.
Чем сейчас занимаются парни, которых знал по фавеле? Большинство пошли не той дорогой. Некоторые уже ушли из этого мира. Когда бываю в Бразилии, могу пересечься с кем-то из знакомых. Ребята видели моё лицо по телевизору и рады за меня. Если вижу парней, с которыми рос в детстве, то обнимаю при встрече», — сказал Клаудиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Клаудиньо перешёл в «Зенит» летом этого года, подписав с клубом контракт до 2026 года.
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