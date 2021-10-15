Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Аргентины с Месси обыграла Перу в отборе ЧМ-2022

Сборная Аргентины с Месси обыграла Перу в отборе ЧМ-2022
Комментарии

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Перу. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0.

Победный гол на 43-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Результативной передачей отметился Науэль Молина. Нападающий Лионель Месси провёл на поле все 90 минут.

Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Команда ещё не проигрывала в нынешнем отборе ЧМ-2022. От лидирующей сборной Бразилии команда отстает на 4 очка.

Перу занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.

В ноябре Аргентине предстоит провести два матча отборочного этапа ЧМ-2022. 11 ноября команда сыграет с Уругваем, а 16 ноября встретится с Бразилией.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 12-й тур
15 октября 2021, пятница. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
1 : 0
Перу
1:0 Мартинес – 43'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021