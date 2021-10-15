Сборная Аргентины с Месси обыграла Перу в отборе ЧМ-2022

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Перу. Встреча прошла в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» и завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0.
Победный гол на 43-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Результативной передачей отметился Науэль Молина. Нападающий Лионель Месси провёл на поле все 90 минут.
Сборная Аргентины осталась на втором месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Команда ещё не проигрывала в нынешнем отборе ЧМ-2022. От лидирующей сборной Бразилии команда отстает на 4 очка.
Перу занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.
В ноябре Аргентине предстоит провести два матча отборочного этапа ЧМ-2022. 11 ноября команда сыграет с Уругваем, а 16 ноября встретится с Бразилией.
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