Сборная Чили обыграла Венесуэлу и ушла с предпоследней строчки отбора к ЧМ-2022

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Чили дома на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» принимала национальную команду Венесуэлы. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей дубль оформил Эрик Пульгар (на 18-й и 37-й минутах), и ещё один мяч забил Бен Бреретон (73-я минута).

Таким образом, сборная Чили с предпоследней, девятой строчки турнирной таблицы отбора к Чемпионату мира – 2022 с 13 очками переместилась на шестое место, а команда Венесуэлы с 7 очками осталась на последней, 10-й строчке.

Следующий матч чилийцы проведут 11 ноября на выезде со сборной Парагвая, а Венесуэла в этот же день в гостях сыграет с Эквадором.