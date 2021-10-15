Сборная Чили обыграла Венесуэлу и ушла с предпоследней строчки отбора к ЧМ-2022
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Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Чили дома на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» принимала национальную команду Венесуэлы. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
В составе победителей дубль оформил Эрик Пульгар (на 18-й и 37-й минутах), и ещё один мяч забил Бен Бреретон (73-я минута).
Таким образом, сборная Чили с предпоследней, девятой строчки турнирной таблицы отбора к Чемпионату мира – 2022 с 13 очками переместилась на шестое место, а команда Венесуэлы с 7 очками осталась на последней, 10-й строчке.
ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 12-й тур
15 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Чили
Окончен
3 : 0
Венесуэла
1:0 Пульгар – 18' 2:0 Пульгар – 37' 3:0 Бреретон – 73'
Следующий матч чилийцы проведут 11 ноября на выезде со сборной Парагвая, а Венесуэла в этот же день в гостях сыграет с Эквадором.
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