«Интер» продлит контракты с Бареллой, Шкриньяром и Брозовичем

Миланский «Интер» планирует продлить трудовые соглашения со своими футболистами Николо Бареллой, Миланом Шкриньяром и Марсело Брозовичем. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, для Бареллы уже готов контракт до 2026 года, также скоро начнутся переговоры по контракту со Шкриньяром. Кроме того, клуб продвинулся в переговорах с Брозовичем по новому контракту до 2025 года.
Ранее сообщалось, что Барелла стал трансферной целью «ПСЖ». Тем не менее французский гранд не готов вступать в переговоры с футболистом без одобрения самого «Интера». Если переговоры игрока и миланского клуба не увенчаются успехом, в игру войдёт «ПСЖ» и сделает Барелле персональное предложение. Сообщается, что Николо, получающий сейчас € 2,5 млн, желает увеличить свой оклад до € 6 млн. «Интер» готов платить игроку только € 5 млн, тогда как парижане готовы в полной мере удовлетворить потребности футболиста.
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