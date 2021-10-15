Победы Бразилии и Аргентины в отборе, яркие матчи Свечникова и Кучерова. Главное к утру

Сборные Бразилии и Аргентины одержали победы в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу – 2022, а российские хоккеисты Никита Кучеров и Андрей Свечников провели яркие матчи в НХЛ. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Бразилия разгромила Уругвай в отборе к ЧМ-2022, у Неймара — гол и две голевые передачи.
2. Сборная Аргентины с Месси обыграла Перу в отборе ЧМ-2022.
3. Гол и три ассиста Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Детройтом».
4. Две шайбы и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс».
5. «Рейнджерс» уступили «Далласу» в овертайме, у Панарина — ассист.
6. «Флорида» в овертайме обыграла «Питтсбург», Бобровский сделал 43 сейва и пропустил 4 гола.
7. Рублёв и Карацев вышли в полуфинал парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе.
8. Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде.
9. УНИКС проиграл «Фенербахче» с разницей -39.
10. «Зенит» по ходу матча упустил преимущество в 17 очков, но победил «Баварию».
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