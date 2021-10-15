Криштиану Роналду показал фото с призом лучшему игроку месяца в английской Премьер-лиге
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Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото с призом лучшему игроку сентября в английской Премьер-лиге.
«Всем болельщикам, которые проголосовали за меня в опросе о лучшем игроке месяца… Спасибо вам, ребята! Всегда вместе», — написал Роналду.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
В список претендентов на награду также входили Мохамед Салах («Ливерпуль»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Антонио Рюдигер («Челси»), Аллан Сент-Максимен («Ньюкасл Юнайтед») и Исмаила Сарр («Уотфорд»).
В нынешнем розыгрыше АПЛ Криштиану Роналду провёл четыре матча и забил три гола.
Самые опасные моменты Роналду после возвращения в АПЛ
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