«Зенит» получил награду на международной премии Football Content Awards

«Зенит» завоевал награду на международной премии в области создания футбольного контента – Football Content Awards.



Клуб из Санкт-Петербурга смог стать лучшим в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». «Зенит» опередил «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других номинантов. В прошлом году эту награду получила дортмундская «Боруссия».



Наградой Football Content Awards отмечаются лучшие клубы в сфере создания футбольного контента. Она присуждается в 16 номинациях: за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и другие достижения. «Зенит» стал первым российским клубом, который получил эту премию.