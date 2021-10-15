«Зенит» получил награду на международной премии Football Content Awards
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«Зенит» завоевал награду на международной премии в области создания футбольного контента – Football Content Awards.
Клуб из Санкт-Петербурга смог стать лучшим в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». «Зенит» опередил «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других номинантов. В прошлом году эту награду получила дортмундская «Боруссия».
Наградой Football Content Awards отмечаются лучшие клубы в сфере создания футбольного контента. Она присуждается в 16 номинациях: за лучший контент, видео, подкасты, благотворительную кампанию, влияние на индустрию и другие достижения. «Зенит» стал первым российским клубом, который получил эту премию.
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