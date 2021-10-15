Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» намерен подписать перспективного форварда «Ренна» следующим летом

«Ливерпуль» намерен подписать перспективного форварда «Ренна» следующим летом
Комментарии

Нападающий «Ренна» Жереми Доку может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 19-летнего бельгийца заинтересован «Ливерпуль», информирует журналист Александре Брэикмен в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Доку покинет стан «Ренна» уже по окончании нынешнего сезона. На игрока претендуют несколько клубов, но именно «Ливерпуль» лидирует в борьбе за право подписания футболиста.

Напомним, 5 октября 2020 года «Ренн» объявил о подписании бельгийского нападающего за € 25 млн. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 26 млн. В нынешнем сезоне Доку провёл за «Ренн» 4 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее он выступал в составе бельгийского «Андерлехта».

Новость по теме
Жереми Доку: если из «Ливерпуля» приезжали, когда мне было 15, то вернутся и позже
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021