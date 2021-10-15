«Ливерпуль» намерен подписать перспективного форварда «Ренна» следующим летом

Нападающий «Ренна» Жереми Доку может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 19-летнего бельгийца заинтересован «Ливерпуль», информирует журналист Александре Брэикмен в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Доку покинет стан «Ренна» уже по окончании нынешнего сезона. На игрока претендуют несколько клубов, но именно «Ливерпуль» лидирует в борьбе за право подписания футболиста.

Напомним, 5 октября 2020 года «Ренн» объявил о подписании бельгийского нападающего за € 25 млн. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 26 млн. В нынешнем сезоне Доку провёл за «Ренн» 4 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее он выступал в составе бельгийского «Андерлехта».