Артета: «Арсенал» хочет стать чемпионом Англии. Всё возможно, нет ничего недостижимого

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что мечтает привести клуб к чемпионству в английской Премьер-лиге.
«Прошло уже очень много времени с тех времён, когда «Арсенал» становился чемпионом. Но у нас есть пример «Ливерпуля». Мы знаем, насколько долго он не становился чемпионом Англии, так что всё возможно, нет ничего недостижимого. Я всегда настроен позитивно насчёт возможностей добиться чего-то, реализовать мечту. Такова должна быть наша цель. Клуб добивался успеха в прошлом, и мы хотим добиться его снова», – цитирует Артету Football.London.
Ранее Микель Артета был признан лучшим тренером месяца в английской Премьер-лиге. В борьбе за приз испанский специалист опередил Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити», Юргена Клоппа из «Ливерпуля», Грэма Поттера из «Брайтон энд Хоув Альбион» и Дина Смита, возглавляющего «Астон Виллу».
В данный момент лондонский «Арсенал» находится на 11-м месте в таблице АПЛ, у команды испанского специалиста 10 очков.
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