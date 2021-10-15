Тренер сборной Беларуси: прежде в России 35 человек играли, сейчас один Лисакович

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев поделился мнением о проблемах футбола в стране.



«У нас нет острых нападающих. Разве кто-то за границей выступает на высоком уровне? Прежде в России 35 человек играли, сейчас один Лисакович — и тот выходит только на пять минут на замену. Это проблема белорусского футбола.



Ситуация по сравнению с 2014 годом стала хуже. Та команда была сильнее, там исполнители были выше уровнем. К сожалению, в худшую сторону всё изменилось. Вы же видите, ни одного легионера практически нет. Наши футболисты не востребованы, их никто не берёт. Вот россияне говорят, что у них слабый чемпионат. Леонид Федун как-то сказал, что в таких небольших странах, как Хорватия и Словакия, футболом занимается больше детей, чем в России. И детских тренеров там больше. Не знаю точно, но у нас, наверное, соответствующие показатели раза в четыре меньше, чем в самой России. О чём мы тогда говорим? Какие турнирные задачи можем обсуждать? Мне приходится использовать тот резерв, который есть. Пройдите по составам команд белорусской высшей лиги. Всех игроков, каких только можно, мы привлекаем. Все наши клубы вылетели летом в первых раундах еврокубков, причём уступили далеко не сильнейшим оппонентам. В сборной ведь те же люди. И что, они сейчас приедут и обыграют национальные команды Чехии или Бельгии?» — цитирует Кондратьева «Прессбол».