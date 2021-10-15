Бартомеу: отпустить Месси из «Барселоны» — плохое решение. Я делал всё, чтобы он остался

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением об уходе нападающего Лионеля Месси.
«У Кумана теперь нет Лионеля Месси. Как президент я не хотел, чтобы Месси уходил, и делал всё возможное, прикладывал все усилия, чтобы Лео не покинул «Барсу». Месси считал, что и для него, и для «Барселоны» будет хорошо, если он останется. Этим летом его отпустили, и мне это кажется плохим решением. Без Лионеля в игре нужно многое поменять», – цитирует Бартомеу Diario Sport.
Бартомеу был уволен из «Барселоны» осенью прошлого года. Функционер столкнулся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте Бартомеу даже был арестован после обысков в офисе «Барселоны» в связи с деятельностью каталонского клуба в соцсетях.
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