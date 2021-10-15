«Милан» и «Арсенал» поборются за нападающего «Брюгге»
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Нападающий «Брюгге» Ноа Ланг может пойти на повышение по окончании нынешнего сезона. В услугах 22-летнего нидерландца заинтересованы «Милан» и «Арсенал», информирует Voetbalprimeur.
Согласно сведениям источника, изначально Лангом интересовался «Арсенал», но когда лондонцы продвинулись в переговорах по игроку, в гонку за право подписания Ноа включился ещё и «Милан». «Брюгге» рассчитывает получить за одного из своих лидеров не менее € 30 млн. При этом интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
В нынешнем сезоне Ноа Ланг провёл 13 матчей во всех турнирах в составе «Брюгге», забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Кроме того, на счету форварда в этом году дебют в сборной Нидерландов.
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